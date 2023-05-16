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pixabay.com Сегодня, 21:54
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Сегодня, 21:54
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Фото: pixabay.com

Регионы-миллионники назвали в Казахстане

Население в нескольких регионах Казахстана превысило миллион человек. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

"Численность населения Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также трёх городов республиканского значения превышает один миллион человек", - сказано в сообщении. 

Лидирует по количеству жителей - Алматы. В мегаполисе насчитывается 2 175 000 человек. 

В региональном разрезе самая маленькая численность населения в Улытау – 221 тысячи человек.

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Сегодня, 21:54
480
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