Регионы-миллионники назвали в Казахстане

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Население в нескольких регионах Казахстана превысило миллион человек. Об этом сообщили в Бюро национальной статистики, передаёт BaigeNews.kz.

"Численность населения Туркестанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областей, а также трёх городов республиканского значения превышает один миллион человек", - сказано в сообщении.

Лидирует по количеству жителей - Алматы. В мегаполисе насчитывается 2 175 000 человек.

В региональном разрезе самая маленькая численность населения в Улытау – 221 тысячи человек.