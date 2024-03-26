Региональный форум международного союза электросвязи проходит в Астане

В Астане начал свою работу Региональный форум МСЭ по вопросам развития для региона СНГ. Форум будет проходить два дня: 26-27 марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Глава Минцифры Багдат Мусин отметил, что Форум станет одной из плодотворных и идейных площадок для генерирования успешных кейсов, продвижения "цифровой дипломатии", обмена опытом, обсуждения новых технологий и разработки совместных стратегий развития цифровой экономики.

"Мы ведем работы по становлению страны в качестве регионального цифрового хаба. Для этого у нас есть множества региональных проектов. Мы всегда открыты и готовы поддержать эффективные и прикладные предложения, создающие благоприятные и качественные условия жизни для людей наших стран на всех стадиях реализации таких проектов. Вместе мы можем преодолеть вызовы и реализовать потенциал цифровых технологий наших стран", - отметил Багдат Мусин.

В свою очередь, Директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава отметил важность данного мероприятия и достижения Казахстана в сфере цифровизации.

"Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поздравить Казахстан с тем, что он является одним из мировых пионеров во всех аспектах цифровизации. Благодарю вас за партнерство, за обмен опытом и за вашу лидерскую роль в регионе в этом вопросе. Наша цель ясна: мы должны оказать влияние, и мы решительно обязуемся не допустить оставления кого-либо в офлайне, особенно учитывая, что согласно данным МСЭ, 11% населения в регионе СНГ не имеют доступа в интернет", - сказал Космас Лакисон Завазава.

Региональный форум МСЭ по вопросам развития для Региона СНГ предоставляет возможность для обмена мнениями между Государствами-Членами МСЭ, членами Секторов, партнерами и другими заинтересованными сторонами.

В мероприятии приняли участие министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, директор Бюро развития электросвязи МСЭ Космас Лакисон Завазава, Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори, генеральный директор Регионального содружества в области связи (PCC) Алексей Бородин, представители государств-члены МСЭ и др.