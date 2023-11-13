Регионального главу нацстата привлекли к ответственности в СКО

Руководитель Департамента Бюро национальной статистики Северо-Казахстанской области назначил на должность служащего без представления им декларации об активах и обязательствах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Департамент Агентства по противодействию коррупции по СКО.

По информации руководителя Департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО Асхата Джакипбекова, к административной ответственности привлечён руководитель Департамента Бюро национальной статистики, назначивший на должность служащего без представления декларации об активах и обязательствах.

Он отметил, что правонарушение предусмотрено ст.680 КоАП РК и относится к коррупционным, за которое предусмотрен штраф в размере ста месячных расчетных показателей (345 тысяч тенге).