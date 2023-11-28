Реестр недобросовестных участников биржевых торгов планируют ввести в Казахстане

В Казахстане планируют ввести реестр недобросовестных участников биржевых торгов. Об этом на заседании правительства сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, передаёт BaigeNews.kz.

"Предлагается исключить возможность обхода государственных закупок через товарные биржи. Это более 40 млрд тенге ежегодно. По аналогии с государственными закупками будет введен реестр недобросовестных участников биржевых торгов", - сообщил министр.

В целом, по словам министра, в вопросах работы торговых бирж предлагается ряд изменений. Так, например, пересмотреть требования по соблюдению коммерческой тайны на бирже. Теперь все сведения по участникам и сделкам будут публиковаться в открытом доступе.

Как сообщил Арман Шаккалиев, министерство предлагает исключить биржи из категории субъектов малого и микропредпринимательства.

"На рынке 10 бирж. Из них девять бирж – это субъекты микробизнеса, одна биржа – малый бизнес. Однако годовой оборот биржевых сделок превышает триллионы тенге. В частности, по итогам 2022 года объем биржевых сделок составил более 2,5 трлн. тенге, за 10 месяцев этого года – 1,6 трлн. тенге", - объяснил министр это предложение.

Помимо этого, предлагается повысить финансовую устойчивость товарных бирж. Размер уставного капитала составит 600 тысяч МРП (сейчас УК 300 тыс. МРП), это порядка 2-х миллиардов тенге. Гарантийный фонд - 100 тысяч МРП.

Также министерство предлагает установить единые максимальные размеры взносов и платежей за участие в торгах. К этому вопросу ведомство подойдет дифференцировано, подчеркнул Шаккалиев.

Для стимулов выхода на биржу планируется применить метод зачета при уплате НДС; для национальных экспортеров – ввести упрощенный порядок возврата НДС, например, до пяти дней (сейчас 15 дней). Также совместно с КТЖ предлагается пересмотреть ж/д тарифы на логистику в случае заключения биржевой сделки.

"Биржевая торговля должна выступить важным драйвером роста торговли, экономики и отечественного производства. Ключевым результатом – станет формирование прозрачного рыночного ценообразования и усиленный контроль за денежными потоками участников биржевой торговли", - заключил министр.