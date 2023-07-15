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рixabay 15 Июля, 06:45
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15 Июля, 06:45
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Фото: рixabay

Ребенок заболел корью в ВКО

Ребёнок был не привит. По итогам шести месяцев это единственный случай кори в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"По итогам первого полугодия на территории ВКО зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай кори. За аналогичный период 2022 года случаев кори не было. Заболевший корью — семилетний ребенок, который не получал профилактические прививки из-за отказа родителей от вакцинации", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля. 

Случай кори считается "завозным" - несовершеннолетний подхватил инфекцию во время поездки в Турцию.

 
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15 Июля, 06:45
625
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