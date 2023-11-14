Реализация "Ауыл аманаты" в ЗКО: создано 44 новых кооператива

В настоящее время в Западно-Казахстанской области действуют 270 сельскохозяйственных кооперативов. В том числе, только в этом году в рамках программы "Ауыл аманаты" создано 44 новых кооператива, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава региона Нариман Торегалиев, в агропромышленном комплексе в 2023-2026 годы планируется реализация 40 инвестиционных проектов на сумму 89 миллиардов тенге. 15 из них реализуются в этом году. На сегодняшний день запущено 13 проектов на сумму 5 миллиардов тенге.

Ежегодно в регионе наблюдается устойчивый рост поголовья скота и производства продукции животноводства.

За 9 месяцев 2023 года валовая продукция и услуги сельского хозяйства составили 228 миллиардов тенге.

"В своём послании глава государства отметил, что для развития сельского региона очень важна поддержка малых хозяйств, и отметил необходимость кооперации личных подсобных хозяйств. В настоящее время в области действуют 270 сельскохозяйственных кооперативов. В том числе, только в этом году в рамках программы "Ауыл аманаты" создано 44 новых кооператива", - проинформировал Нариман Торегалиев.

Область полностью обеспечена семью видами продовольственных товаров, по восьми видам обеспечивается на 75%. Это – куриное мясо, морковь, лук, капуста, пастеризованное молоко, масло сливочное, творог, кефир. Четыре социально значимых вида продуктов питания – гречневая крупа, рис, сахар, соль – в области не производятся.

"В целях увеличения объёмов производства по этим продуктам питания для полного охвата населения области овощной продукцией планируем до 2026 года увеличить их площадь на 1,5 тысяч гектар", – сказал аким области.

Потребность населения области в молоке и молочной продукции составляет 112 тысяч тонн, доля обеспеченности – 22,3% или 25 тысяч тонн.

Глава региона проинформировал, что в текущем году на строительство молочно-товарных ферм на более 400 голов будет выделено 6 миллиардов тенге.

"В рамках программы поддержано четыре молочно-товарных ферм, производящих 11 тысяч тонн молока. С вводом в эксплуатацию мы намерены увеличить охват молочной и молочной продукцией на 32%", – пояснил Торегалиев.

Доля переработанной сельскохозяйственной продукции в области в 2022 году составила 56%, а по итогам 2023 года достигнет 60%. Акимат планирует доведести этот показатель до 70% к 2026 году.