Разыскиваемых Интерполом преступников задержали в Казахстане
Сегодня, 15:25
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Сегодня, 15:25Сегодня, 15:25
70Фото: polisia.kz
В международном аэропорту Алматы задержали граждан КНР, находящихся в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Один из задержанных разыскивался китайскими правоохранительными органами за вымогательство у более 100 продавцов на рынке района Даоли в Харбине за предоставление “крыши”. Фигурант пытался въехать в Казахстан из Вьетнама через Катар.
Второй мужчина объявлен в розыск правоохранителями Саудовской Аравии за совершение кражи ювелирных изделий в особо крупном размере в Эр-Рияде. Ущерб составляет более 200 тысяч долларов.
Преступники помещены под стражу, решается вопрос об их экстрадиции.
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