Разыскиваемых Интерполом преступников задержали в Казахстане

В международном аэропорту Алматы задержали граждан КНР, находящихся в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Один из задержанных разыскивался китайскими правоохранительными органами за вымогательство у более 100 продавцов на рынке района Даоли в Харбине за предоставление “крыши”. Фигурант пытался въехать в Казахстан из Вьетнама через Катар.

Второй мужчина объявлен в розыск правоохранителями Саудовской Аравии за совершение кражи ювелирных изделий в особо крупном размере в Эр-Рияде. Ущерб составляет более 200 тысяч долларов.

Преступники помещены под стражу, решается вопрос об их экстрадиции.





