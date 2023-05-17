Разыскиваемого казахстанца задержали в Кыргызстане

Фото: пресс-служба ГКНБ КР

Задержанный разыскивался правоохранительными органами нашей страны за совершение разбойных нападений на территории Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

"ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий задержан разыскиваемый член ОПГ Республики Казахстан гражданин РК С.А.А., 1990 года рождения. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что С.А.А. в ноябре 2022 года незаконно пересёк государственную границу КР", - говорится в сообщении.

В настоящее время С.А.А. водворили в учреждение №21 службы исполнения наказаний при Минюсте Кыргызстана.