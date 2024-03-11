Разыскиваемого иностранца задержали в Жамбылской области
Сегодня, 22:04
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Сегодня, 22:04Сегодня, 22:04
119Фото: polisia.kz
Иностранец, находящийся в розыске в Узбекистане, задержан полицейскими в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудниками миграционной службы в ходе проведения профилактических мероприятий задержан гражданин Турции, разыскиваемый УВД Ташкентской области за совершение уголовного преступления.
27-летнего мужчину подозревают в совершении хищения путём присвоения или растраты чужого имущества.
После задержания его водворили в ИВС Кордайского района. В дальнейшем согласно межгосударственному соглашению задержанный будет экстрадирован в Узбекистан.
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