Разыскиваемого иностранца задержали в Жамбылской области

Иностранец, находящийся в розыске в Узбекистане, задержан полицейскими в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками миграционной службы в ходе проведения профилактических мероприятий задержан гражданин Турции, разыскиваемый УВД Ташкентской области за совершение уголовного преступления.

27-летнего мужчину подозревают в совершении хищения путём присвоения или растраты чужого имущества.

После задержания его водворили в ИВС Кордайского района. В дальнейшем согласно межгосударственному соглашению задержанный будет экстрадирован в Узбекистан.



