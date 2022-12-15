Разыскиваемого гражданина Германии задержали в Павлодаре

Гражданин Германии, находившийся в международном розыске, задержан павлодарскими полицейскими, передаёт BaigeNews.kz.

Он разыскивался за совершение ряда тяжких преступлений: вымогательство, грабёж, нанесение тяжких телесных повреждений и попытку вымогательства.

– Установлено, что гражданин Германии у себя на родине в 2020 году был осуждён Земельным судом Дрездена к 5,3 годам лишения свободы. Используя немецкий паспорт, 35-летний мужчина прилетел в марте этого года в Астану, где получил "Вид на жительство иностранца". В сентябре приехал в Павлодар.

22 ноября Федеративной Республикой Германии мужчина был объявлен в международный розыск. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий уголовный преступник задержан павлодарскими оперативниками совместно с интерполом МВД РК. Водворен в ИВС города Павлодара. Вопрос экстрадиции будет решаться согласно международным договорам, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП области Балгабай Капаров.



