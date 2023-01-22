Разведка, сапёры, десантники: инженерные войска в Казахстане отмечают юбилей

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В этом году инженерные войска Вооруженных сил Казахстана отмечают своё 30-летие. Об их становлении, техническом оснащении и задачах, стоящих перед военными инженерами рассказал начальник департамента инженерных войск Генерального штаба полковник Руслан Жансеитов, передаёт BaigeNews.kz.

Он отметил, что основой для создания послужили инженерные части, дислоцированные на территории страны в 90-е годы.

"Сегодня это специальные войска, предназначенные для инженерного обеспечения боевых действий частей и соединений Вооруженных сил. В бою и в операции они выполняют наиболее сложные задачи инженерного обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава и применения различной инженерной техники. С учетом задач инженерные войска в своем составе имеют различные подразделения: инженерной разведки, сапёрные, позиционные, технические, дорожные, мостостроительные, маскировочные, ремонтные, понтонно-мостовые, переправочно-десантные подразделения, инженерных заграждений, управляемого минирования, оборудования пунктов управления, полевого водообеспечения, разграждения и разминирования", — рассказал Руслан Жансеитов.

Он напомнил, что офицеров инженерных войск готовят в Военном институте Сухопутных войск Алматы, а также на военных кафедрах некоторых казахстанских вузов: в Таразском региональном университете, Казахском национальном аграрном исследовательском университете Алматы, Карагандинском техническом университете.

Повышение уровня военного образования, подготовку магистрантов, адъюнктов, доцентов и докторов военного искусства проводят в Национальном университете обороны и в ряде вузов зарубежных стран России и Беларуси.

Получить специальность младшего специалиста инженерных войск можно в подразделениях Учебного центра Сухопутных войск в посёлке городского типа Гвардейский, а также в военно-технических школах страны.

"Военные инженеры первыми приходят на помощь в случае чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф и стихийных бедствий. Выполнение этих задач связано с большим риском. Наши специалисты защищают мосты и гидротехнические сооружения в период ледохода и паводков, занимаются локализацией селевых потоков, тушат лесные пожары, эвакуируют людей, оказавшихся в пути во власти снежной стихии. Военнослужащие инженерных войск участвуют в ликвидации последствий пожара и взрывов на складах боеприпасов в Арыси, поселках Токрау и Сарыкемер, занимаются очисткой полигонов от неразорвавшихся снарядов. Эта работа требует от личного состава основательных технических знаний, особой осторожности и умения быстро принимать решение в экстренных ситуациях", — подчеркнул Руслан Жансеитов.

Спикер рассказал, рамках международных договоренностей с 2003 по 2008 год инженерно-саперный отряд "КазБат" выполнял боевые задачи в Ираке по разминированию местности и объектов от взрывоопасных предметов, добыче и очистке воды.

С 2006 по 2022 год инженерные подразделения Казахстана принимали участие в совместных сборах подразделений инженерных войск Вооруженных сил Беларуси, России и Украины.

На Армейских международных играх в 2016 году в конкурсе подразделений инженерных войск "Инженерная формула" казахстанская команда заняла второе место, уступив лишь команде России.

Налажено также тесное сотрудничество с другими государствами в области разминирования и применения новейших технологий и средств.

Начальник департамента инженерных войск рассказал, что в 2023 году основные усилия в развитии инженерных войск будут сосредоточены на повышении их боеспособности и готовности к выполнению всего комплекса задач инженерного обеспечения в интересах обороны страны.

"Для этого мы располагаем дистанционно управляемым роботом-сапёром, современными буровыми установками для добычи воды, электротехническими средствами, бронированными машинами на гусеничной базе, оснащенными мощными силовым агрегатами: бульдозерным, крановым, землеройным оборудованием. В целом же реализация этих задач будет зависеть, прежде всего, от профессиональной подготовки кадров и технической оснащенности подразделений, которую мы планомерно наращиваем", — сказал Руслан Жансеитов.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК