Разрешить ли авто ездить по Bus Lane: в Астане проводят онлайн-опрос

Фото: акимат Астаны

В Астане рассматривают возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В столице запустили онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится до 30 мая этого года. Проголосовать можно по ссылке.

С 22 апреля изменилось время передвижения по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы. Манаса. Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, запрещено с 06:30 до 20:00 в будние дни. В субботу, воскресенье и праздничные дни автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе без ограничения.