- В Казахстане сотни краснокнижных птиц выпустили в дикую природу 02:05 113
- Разрешить ли авто ездить по Bus Lane: в Астане проводят онлайн-опрос 01:17 228
- Подозреваемого в нападении на казахстанского студента задержали в США 00:35 444
- Приговор по делу о тройном убийстве огласили в Атырау 10.05.2023 321
- Два автобуса с пассажирами столкнулись в Караганде 10.05.2023 373
- Какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео 10.05.2023 339
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 447
- Скорая ехала больше часа: очевидцы о гибели отца и четверых детей в Алматинской области 10.05.2023 630
- О спекулянтах на рынке нефти высказались в "КазМунайГазе" 10.05.2023 409
- Путин подписал указ о призыве на военные сборы 10.05.2023 1055
- В пригороде Актобе жители 5 лет не могут дождаться прокладки дорог 10.05.2023 617
- Первый ребёнок с ДНК трёх родителей появился на свет в Великобритании 10.05.2023 457
- Хищение 2 млрд тенге в Талдыкоргане: глава управления образования покинула должность по собственному желанию 10.05.2023 994
- Почему современное искусство Казахстана покоряет Европу, но малоизвестно на родине 10.05.2023 559
- Дайте нам работать - аким Жанаозена отреагировал на новую забастовку в городе 10.05.2023 434
- Госмонополию на изготовление документов на авто ввели в Казахстане 10.05.2023 647
- Назначен новый аким Балхаша 10.05.2023 508
- Напавших на резиденцию президента и акимат посмертно осудили в Алматы 10.05.2023 1154
- В три раза увеличилось число желающих работать в полиции в Казахстане 10.05.2023 485
- Проверка на порядочность: в МВД Казахстана ввели Integrity Check 10.05.2023 547
- Участковый затрачивал почти всё рабочее время на бумаготворчество - замглавы МВД 10.05.2023 467
- В Казахстане стартуют летние Паралимпийские игры 10.05.2023 539
- В Казахстане дешевеет недвижимость 10.05.2023 1011
- Подпольное казино выявили в Алматы 10.05.2023 477
- Лишь четверть ТБО сортируют и перерабатывают в Казахстане 10.05.2023 449
- Фейковая информация о снятии пенсионных накоплений распространяется в Казнете 10.05.2023 475
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 514
- Езда без шлема и перевозка пассажиров: какие штрафы грозят самокатчикам 10.05.2023 535
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 981
- Приём заявок на ипотеку "Умай" закрыли спустя полдня после старта 10.05.2023 602
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 487
- Казахстан и Китай намерены обмениваться информацией о своих гражданах 10.05.2023 520
- Болгария лишила "золотых паспортов" четверых казахстанцев 10.05.2023 516
- Более миллиона казахстанцев имеют долги по налогам на имущество и транспорт 10.05.2023 624
- Сильные дожди и похолодание обещают казахстанцам в ближайшие дни 10.05.2023 743
- Средства Нацфонда будут использовать только на объекты общестранового значения 10.05.2023 480
- "Добывают нефть, но не построили ни одного НПЗ" — депутаты о крупных инвесторах в Казахстане 10.05.2023 653
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 741
- Появились новые подробности гибели отца и четырёх детей в Алматинской области 10.05.2023 2137
- Полиция никого не задерживала 9 мая за советский флаг — МВД РК 10.05.2023 602
- Наводнение в Конго унесло жизни более 400 человек 10.05.2023 559
- Карагандинского подростка ударило током на крыше вагона 10.05.2023 660
- BaigeNews-LIVE: Пленарное заседание мажилиса 10.05.2023 366
- Акорда объявила конкурс грантов и благодарности президента для СМИ 10.05.2023 872
- Более 300 казахстанских колледжей не смогли пройти госаттестацию 10.05.2023 572
- Железнодорожные билеты могут подешеветь в Казахстане 10.05.2023 676
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 595
- Минкультуры намерено ввести ограничения в травматичных для детей видах спорта 10.05.2023 794
- Беларусь выдала Казахстану двух осуждённых - Генпрокуратура 10.05.2023 649
- Условия для проживания католических священнослужителей упростили в стране 10.05.2023 571
- В Казахстане подорожают детская реабилитация, пульмонология и педиатрия 10.05.2023 895
- "Огненный шторм" охватил Россию 10.05.2023 783
- Казахстанцы завоевали 32 медали на Кубке мира по пара пауэрлифтингу 10.05.2023 500
- В Казахстане усложнят получение статуса профессионального бухгалтера 10.05.2023 612
- Акции СЭЗ "Хоргос" передали акимату области Жетысу 10.05.2023 685
- В Пакистане вспыхнули массовые протесты и беспорядки после ареста экс-премьера 10.05.2023 638
- Суд признал Трампа виновным в сексуальных домогательствах и присудил выплатить 5 млн долларов 10.05.2023 761
- Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Риме 10.05.2023 643
- Шавкат Рахмонов помог Асу Алмабаеву подписать контракт с UFC 10.05.2023 731
- В Кокшетау из живых остался один фронтовик 10.05.2023 664
- Многодетная семья насмерть отравилась неизвестной едой в Алматинской области 10.05.2023 1634
- Сабина Алтынбекова ответила на пикантный вопрос об измене 10.05.2023 1564
- В элитном районе Алматы отключили воду 10.05.2023 870
- 79-летний Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз 10.05.2023 943
- Роза Рымбаева предстала в образе Алии Молдагуловой 10.05.2023 1826
- Пожарные Усть-Каменогорска спасли при пожаре женщину с ребенком и их кошку 10.05.2023 696
- Солдат КНБ РК сделал предложение девушке после присяги в ВКО 10.05.2023 822
- В Пакистане задержан бывший премьер-министр страны Имран Хан 09.05.2023 837
- Землетрясение произошло недалеко от Алматы 09.05.2023 774
- Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях Казахстана 09.05.2023 751
- Двух человек спасли за день в горах Алматы 09.05.2023 1339
- Марафонец погиб во время массового забега в Алматинской области 09.05.2023 1643
- Аким ВКО поздравил ветеранов с Днём Победы 09.05.2023 761
- Нурбек Оралбай вышел в четвертьфинал ЧМ по боксу в Ташкенте 09.05.2023 864
- Газовоз опрокинулся в Жетысуской области 09.05.2023 721
- Токаев провёл обстоятельный разговор с Путиным 09.05.2023 1445
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 13321
- В Кокшетау подросток пыталась спрыгнуть с 12 этажа 09.05.2023 834
- На пепелище в Петропавловске погорельцы собирают остатки нажитого 09.05.2023 875
- Двухлетний ребёнок выпал из окна 7 этажа в Караганде 09.05.2023 846
Разрешить ли авто ездить по Bus Lane: в Астане проводят онлайн-опрос
В Астане рассматривают возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
В столице запустили онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится до 30 мая этого года. Проголосовать можно по ссылке.
С 22 апреля изменилось время передвижения по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы. Манаса. Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, запрещено с 06:30 до 20:00 в будние дни. В субботу, воскресенье и праздничные дни автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе без ограничения.
-
Trend news
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 513
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 980
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 486
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 740
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 594
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 13314
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1032
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1260
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 10589
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1000
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 1766
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 1548
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 1829
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 1712
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 8605
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 1431
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 1528
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 2228
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 2144
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 1422
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 1322
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 1407
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 1771
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 1936
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 1501
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 2259
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 2610
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 1834
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2184
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2136
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2155
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 2632
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18158
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3186
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2108
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2191
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 2462
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2387
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2091
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5166
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 1982
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2109
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 12989
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2362
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2076
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2232
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2138
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 3176
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4158
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 2849
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2144
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 2859
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 2595
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4132
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3248
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2499
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 7836
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4218
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 2680
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 2428
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 31617
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 3955
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 3152
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 3436
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 7354
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 3267
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 2759
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 2690
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 2969
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 2914
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 4420
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 2893
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 2907
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 4136
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 2766
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 2997
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 4586
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 8381
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 56863
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 3302
-
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 1077
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 964
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 934
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1007
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 1157
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1025
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1035
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2060
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1235
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1400
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 1657
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 1501
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 1645
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 1380
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 1906
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 1551
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 1931
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 1554
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 1729
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3186
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 1988
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2215
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 2504
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 2869
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 2807
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3303
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 3593
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3179
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3436
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3506
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 3649
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 3622
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 3531
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 3760
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4015
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 3979
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 5506
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 4613
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 4917
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 4883
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 5614
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 4789
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 4550
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 4878
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 7995
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5185
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 4961
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 4604
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5019
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4474
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 4707
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 4983
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 5618
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 4781
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 4770
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 4978
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 4563
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 5630
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4468
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5000
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 5603
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5138
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 4692
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5133
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5091
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 4822
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5084
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5431
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 5942
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 5692
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 4822
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 5696
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5215
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 5714
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5130
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5078
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5003
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5048
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 5455
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 5867