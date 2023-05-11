Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Разрешить ли авто ездить по Bus Lane: в Астане проводят онлайн-опрос
акимат Астаны Сегодня, 01:17
228
Сегодня, 01:17
228
Фото: акимат Астаны

Разрешить ли авто ездить по Bus Lane: в Астане проводят онлайн-опрос

В Астане рассматривают возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В столице запустили онлайн-голосование по решению этого вопроса, которое продлится до 30 мая этого года. Проголосовать можно по ссылке.

С 22 апреля изменилось время передвижения по выделенной полосе для общественного транспорта по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы. Манаса. Курсировать по выделенной полосе всем автомобилям, кроме общественного транспорта, запрещено с 06:30 до 20:00 в будние дни. В субботу, воскресенье и праздничные дни автомобилям разрешено передвигаться по автобусной полосе без ограничения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:17
228
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх