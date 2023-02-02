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  • Разовые разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств могут привести к смерти казахстанцев
pixabay.com Сегодня, 12:37
197
Сегодня, 12:37
197
Фото: pixabay.com

Разовые разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств могут привести к смерти казахстанцев

О случаях ввоза в страну лекарственных средств сомнительного качества в своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны рассказала сенатор Акмарал Альназарова, передаёт BaigewNews.kz

По словам депутата, недавняя трагическая ситуация в Узбекистане, связанная со смертью 19 детей от применения лекарств, еще раз доказывает необходимость тщательной оценки рисков завозимых в страну медикаментов. Альназарова подчеркнула, что привести к аналогичным печальным последствиям может используемая в Казахстане неоднократная выдача разовых разрешений на ввоз незарегистрированных лекарств. Кроме того, в настоящее время разовый ввоз широко используется даже в случае наличия на рынке зарегистрированной продукции отечественных и иностранных производителей.

"Серьёзные риски подобная практика несёт и для поставщиков официально ввозимых зарегистрированных препаратов, в целом подрывая инвестиционную привлекательность отечественной фарминдустрии. Подобные двойные стандарты приводят к вымыванию с рынка качественных препаратов добросовестных производителей",- сказала сенатор. 

Вместе с тем сенатор обозначила проблемы несовершенной и непрозрачной системы действующего ценорегулирования лекарств. Все лекарственные средства должны иметь установленные предельные цены. Однако на препараты разового ввоза из-за отсутствия необходимых регистрационных документов предельные цены не устанавливаются.

"С целью улучшения доступа населения к качественным, безопасным и эффективным лекарственным средствам и полноценного насыщения внутреннего рынка необходимо пересмотреть подходы в регуляторной системе обращения лекарственных средств, оптимизировать процедуры регистрации, способные обеспечить оперативный доступ к новым видам фармацевтической продукции и обеспечить прозрачность регулирования цен на лекарственные средства. По ряду хронически дефицитных или отсутствующих в Казахстане препаратов государство должно взять на себя инвестиционную поддержку налаживания отечественного производства таких препаратов, а также контроль и расходы за регистрацией таких позиций,- предложила Альназарова.

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#лекарства #Сенат Парламента РК
Артём Волков Журналист
Сегодня, 12:37
197
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