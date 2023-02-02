Разовые разрешения на ввоз незарегистрированных лекарств могут привести к смерти казахстанцев

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О случаях ввоза в страну лекарственных средств сомнительного качества в своём депутатском запросе на имя премьер-министра страны рассказала сенатор Акмарал Альназарова, передаёт BaigewNews.kz.

По словам депутата, недавняя трагическая ситуация в Узбекистане, связанная со смертью 19 детей от применения лекарств, еще раз доказывает необходимость тщательной оценки рисков завозимых в страну медикаментов. Альназарова подчеркнула, что привести к аналогичным печальным последствиям может используемая в Казахстане неоднократная выдача разовых разрешений на ввоз незарегистрированных лекарств. Кроме того, в настоящее время разовый ввоз широко используется даже в случае наличия на рынке зарегистрированной продукции отечественных и иностранных производителей.

"Серьёзные риски подобная практика несёт и для поставщиков официально ввозимых зарегистрированных препаратов, в целом подрывая инвестиционную привлекательность отечественной фарминдустрии. Подобные двойные стандарты приводят к вымыванию с рынка качественных препаратов добросовестных производителей",- сказала сенатор.

Вместе с тем сенатор обозначила проблемы несовершенной и непрозрачной системы действующего ценорегулирования лекарств. Все лекарственные средства должны иметь установленные предельные цены. Однако на препараты разового ввоза из-за отсутствия необходимых регистрационных документов предельные цены не устанавливаются.