Разницу в зарплатах иностранцев и казахстанцев назвали самым распространённым нарушением

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В генеральной прокуратуре озвучили результаты проверки соблюдения прав работников хозяйствующими субъектами, привлекающими иностранную рабочую силу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным прокуроров самым распространённым нарушением трудовых прав работников является диспропорции в оплате труда.

"Самое распространённое нарушение — диспропорция оплаты за труд отечественных и иностранных специалистов. По выявленным нарушениям внесено 66 представлений, к административной ответственности привлечено порядка 228 лиц, наложены штрафы на 72 миллиона тенге, акиматами отозвано 266 разрешений, 150 иностранцев выдворены из страны", — сообщили в генеральной прокуратуре.

Сообщается также, что в 2022 году прокурорами совместно с уполномоченными государственными органами обеспечено погашение долгов по заработной плате перед 4 000 работников 68 предприятий на сумму 1,5 миллиарда тенге.

Как уточнили в прокуратуре, для своевременной выплаты долгов по зарплате налажен обмен данными, проводится работа с дебиторами и идёт поиск имущества должников.

"К примеру, группа компаний ТОО "Тамыр" задолжала 243 работникам 60 миллионов тенге. По представлению прокуратуры Северо-Казахстанской области предприятием полностью выплачены долги, а работодатель привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП", — говорится в сообщении.

Также без внимания не остаются вопросы безопасности условий труда. По актам прокуроров 30 тысячам рабочих установлены надбавки к зарплате, свыше 600 работникам выплачена компенсация, начато поэтапное обеспечение средствами защиты и специальным питанием, работа 22 единиц оборудования приостановлена. К административной ответственности привлечено 226 лиц.