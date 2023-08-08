Размер средней заработной платы определили в Казахстане

Среднемесячная заработная плата в Казахстане за IІ квартал 2023 года составила 365 502 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на бюро национальной статистики.

По данным бюро, среднеарифметическое значение номинальной заработной платы по республике во ІI квартале 2023 года составило 365 502 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 17,1%, в реальном выражении увеличение – на 1,2%.

При этом, наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – 36%, транспорта и складирования – 24,6%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 23,7%, оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов – 21,8%.

В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 10,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 15,6%.

Снижение заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в отраслях строительства – на 3,5%, предоставления услуг по проживанию и питанию – на 2,6%, образования – на 4,8%, а также здравоохранения и социального обслуживания – на 0,1%.