  • 8 Августа, 14:16
  • BAIGENEWS
Размер средней заработной платы определили в Казахстане
Почти 195 тысяч казахстанцев работают за рубежом
В Алматы запускают бесплатные курсы казахского языка
Фонд "Қазақстан халқына" выделил 850 образовательных грантов
Премьер-министр поручил подготовить план к приходу "большой воды"
Смаилов поручил тщательно провести следствие по делу об отравлении детей в Караганде
Первый замакима Западно-Казахстанской области уличён в коррупции
35 детей эвакуировали из-за пожара в ресторане в Актобе
Взрыв произошёл в турецком порту Дериндже. Ранено более 10 человек
Палату роддома затопило дождём после ремонта в Жезказгане
Президент Казахстана поручил обеспечить контроль над соблюдением прав многодетных матерей
Назначен новый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана
Пациентка выпала с балкона больницы в Кызылорде

Размер средней заработной платы определили в Казахстане

Сегодня, 13:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
lada.kz Сегодня, 13:05
Сегодня, 13:05
138
Фото: lada.kz

Среднемесячная заработная плата в Казахстане за IІ квартал 2023 года составила 365 502 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на бюро национальной статистики.

По данным бюро, среднеарифметическое значение номинальной заработной платы по республике во ІI квартале 2023 года составило 365 502 тенге. Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 17,1%, в реальном выражении увеличение – на 1,2%.

При этом, наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях информации и связи – 36%, транспорта и складирования – 24,6%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 23,7%, оптовой и розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов – 21,8%.

В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 10,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 15,6%.

Снижение заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается в отраслях строительства – на 3,5%, предоставления услуг по проживанию и питанию – на 2,6%, образования – на 4,8%, а также здравоохранения и социального обслуживания – на 0,1%.

Самое читаемое

Наверх