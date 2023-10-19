Районного акима оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства в Алматинской области

Антикоррупционная служба Алматинской области привлекла к ответственности акима Карасайского района BaigeNews.kz.

В ходе мониторинга выявилось, что аким назначил кандидата на должность и.о. руководителя отдела предпринимательства без представления деклараций об активах и обязательствах.

"Руководитель отдела является лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций. В связи с чем непредставление деклараций является нарушением требований, предусмотренных статьёй 680 КоАП РК (Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции)", - сообщили в Антикоре.

В отношении акима составлен административный протокол. Обвиняемый вину признал в полном объёме.

В результате на акима наложили штраф в размере 50 МРП (172 500 тенге).