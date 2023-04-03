Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане?

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В министерстве энергетики РК сообщили о повышении цен на бензин и дизтопливо, передаёт BaigeNews.kz. Глава Минэнерго Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций отметил, что в целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами.

"Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены, в частности: на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11 процентов);

а цена на дизель составит 295 тг. за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тг.

(в среднем рост 20 процентов) ", - сказал он.

По его словам, соответствующий проект приказа будет опубликован сегодня.