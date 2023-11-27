Рассылка о назначении соцпомощи по программе "Жастар" – фейк

В соцсетях и мессенджерах распространяют информацию суммах, якобы выделенных для назначения социальной помощи по программе "Жастар". В Минтруда заявили, что это фейк, передаёт BaigeNews.kz.

"Распространяется ложная информация о назначении социальной помощи для лиц моложе 35 лет в рамках программы "Жастар". Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают позвонить по телефонному номеру или перейти по ссылке. Сообщаем, что по линии МТСЗН не существует ни данной программы, ни такого вида социальной помощи", - сообщили в Минтруда.

В ведомстве уточнили, что указанный в сообщении номер или ссылка могут являться способом получения личных данных пользователя для злоумышленников.