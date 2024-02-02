Жуткое видео со зверской расправой над щенятами прокомментировали в полиции ВКО
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В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали жуткое видео, на котором мужчина зверски расправился со щенятами, зарубив их топором, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мужчина установлен и доставлен (в полицию - прим.ред.), им является 56-летний житель областного центра, на учетах нигде не состоит. По данному факту за жестокое обращение с животными начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.
Отметим, видео появилось в социальных сетях. Из представленного фрагмента можно предположить, что хозяева кобеля и суки не смогли решить, кому и сколько щенят будет принадлежать. Зарубив щенят, мужчина к кому-то общается.
"Вопрос закрыли. Все, что ты добился. Вот это все твое. Больше я с тобой дел никаких не имею. Не звони мне, мне не пиши. Не буди лихо, пока оно тихо. Я тебе отдал твое.
Приедешь, забери. И суку забери. Понял? Не надо больше делать то, что делать не надо", - сказал мужчина.
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