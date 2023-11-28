Расширить Перечень казахстанско-китайских проектов в области индустриализации предложил Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с заместителем премьера государственного совета КНР Дин Сюэсяном, передает BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, культуры.

Как отметил Алихан Смаилов, в настоящее время двусторонний товарооборот РК и КНР демонстрирует высокие показатели. Так, в прошлом году он увеличился на 35% и достиг внушительного объема в 24,2 миллиарда долларов. Динамичный рост продолжается и в 2023 году.

"За 10 месяцев взаимная торговля выросла еще на 24%. Считаю, что такими темпами мы сможем уже в скором времени достичь цели по увеличению товарооборота до $40 млрд, обозначенной главами двух государств", — сказал премьер-министр.

Он также добавил, что вступивший в силу с 10 ноября безвизовый режим открывает новую главу в казахстанско-китайских отношениях.

"Данная мера существенно повлияет на стимулирование бизнес-контактов, упрощение торговли, увеличение взаимных инвестиций и развитие туризма. Это особенно актуально в свете предстоящего “Года туризма Казахстана в Китае", — отметил Алихан Смаилов.

Глава Правительства подчеркнул важность расширения Перечня совместных казахстанско-китайских проектов в области индустриализации и инвестиций, подписания Дорожной карты по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года, а также актуализации Соглашения о взаимном освидетельствовании импортно-экспортных товаров.

"Уверен, что практические меры, которые будут предусмотрены в этих документах, позволят расширить номенклатуру поставляемых товаров и выведут торговое партнерство на качественно новый уровень", — сказал Смаилов.

При этом он обозначил заинтересованность Казахстана в наращивании товарооборота сельхозпродукцией, увеличении экспорта в Китай и реализации совместных проектов переработки в сфере АПК.

Вместе с тем он отметил, что особую важность представляет транзитно-транспортное взаимодействие. Сегодня около 85% товаров из Китая в Европу перевозится именно через Казахстан. В этой связи республика принимает активные меры по увеличению пропускной мощности своей инфраструктуры, чтобы полностью покрыть растущий спрос.

Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросу ускорения таможенных процессов. Так, на сегодня таможенные службы двух стран достигли договоренности об увеличении пропускной способности и времени работы автомобильных пунктов пропуска на границе. В частности, пункт пропуска "Нур Жолы – Хоргос" начал работать в круглосуточном режиме, остальные автомобильные пункты пропуска перешли на 12-часовой 7-дневный режим работы.

"За счет цифровизации и автоматизации процессов сокращено время пересечения границы. Важно продолжить работу в этом направлении", — сказал он.

Алихан Смаилов также отметил важность дальнейшего увеличения количества авиарейсов между странами и реализации крупных проектов в энергетическом секторе. Это в том числе касается расширения пропускной способности нефтепровода "Казахстан-Китай", модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте.

"Правительство Казахстана готово развивать полноформатное и взаимовыгодное сотрудничество с Китаем по всем направлениям", — подчеркнул премьер-министр.

В свою очередь заместитель премьера государственного совета КНР Дин Сюэсян отметил, что нынешний год стал очень продуктивным для Казахстана и Китая, и обозначил готовность КНР наращивать сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям.