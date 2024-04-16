Распространявшую жуткие слухи о паводке женщину наказали в Петропавловске
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Специализированным судом по административным правонарушениям Петропавловска рассмотрено дело о распространении ложной информации в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.
"А. разместила в TikTok, а затем удалила информацию о том, что двое детей погибли во время прибывания воды в Петропавловск. Гражданка признана судом виновной и подвергнута административному взысканию в виде штрафа на сумму 73 тысячи тенге", - сообщили в суде.
По закону "Об онлайн-платформах" пользователи обязаны проверять достоверность размещаемого контента, не распространять ложную информацию и удалять сведения, не соответствующие действительности.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Читайте самую свежую информацию о паводковой обстановке в Казахстане по ссылке.
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