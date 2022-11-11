Расписание новой электрички из Конаева в Алматы изменили

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С 11 ноября между Алматы и Конаевым начал курсировать пригородный скоростной электропоезд. Электричкая будет отправляться ежедневно в 6:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Ранее сообщалось, что отправляться состав из Конаева будет в 6:44, обратно из Алматы в 19:15.

"АО "Пассажирские перевозки" назначает с 11 ноября 2022 года пригородный поезд №6906/6907 сообщением "Конаев-Алматы". Дизельрельсовый состав будет курсировать ежедневно отправлением из Конаева в 06:00 часов, обратно со станции Алматы - в 19:00 часов. Время в пути 1 час 17 минут", - говорится в сообщении.

Финансирование данного маршрута будет осуществляться за счёт Национального перевозчика до конца текущего года. Сейчас КТЖ совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и акиматом Алматинской области проводит работу по проведению тендера на 2023 год по субсидированию расходов перевозчика по данному маршруту.