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kolesa.kz Сегодня, 09:18
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Фото: kolesa.kz

Расписание новой электрички из Конаева в Алматы изменили

С 11 ноября между Алматы и Конаевым начал курсировать пригородный скоростной электропоезд. Электричкая будет отправляться ежедневно в 6:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Ранее сообщалось, что отправляться состав из Конаева будет в 6:44, обратно из Алматы в 19:15. 

"АО "Пассажирские перевозки" назначает с 11 ноября 2022 года пригородный поезд №6906/6907 сообщением "Конаев-Алматы". Дизельрельсовый состав будет курсировать ежедневно отправлением из Конаева в 06:00 часов, обратно со станции Алматы - в 19:00 часов. Время в пути 1 час 17 минут", - говорится в сообщении. 

Финансирование данного маршрута будет осуществляться за счёт Национального перевозчика до конца текущего года. Сейчас КТЖ совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и акиматом Алматинской области проводит работу по проведению тендера на 2023 год по субсидированию расходов перевозчика по данному маршруту. 

Проект реализуется по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данного в ходе рабочей поездки в Алматинскую область.

"Одна из основных задач - повысить транспортно-логистический потенциал области. Правительство совместно с акиматом должно подготовить комплексные меры по улучшению транспортной сети. Необходимо создать условия для расширения возможности пассажирских и грузовых перевозок. В частности, параллельно с автодорожной сетью между Алматы и Конаевом нужно развивать и железнодорожную", - сказал Глава государства.

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#поезд #железные дороги #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:18
200
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