Раненого пеликана спасли нефтяники в Мангистау

Фото: lada.kz

Птица пыталась взлететь, но не смогла.

Возле здания на месторождении в районе разъезда №6 в Мангистау вахтовики обнаружили пеликана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам нефтяников, пеликана они нашли сегодня утром, 23 октября, возле здания на месторождении в районе разъезда №6.

Пеликана нашли на месторождении в Мангистау

"Изначально птица очень боялась, когда к ней подходишь. Может, постепенно привыкнет. Пока ещё не успели покормить", - говорят нефтяники.

Как уточнили рабочие, пеликан пытался взлететь, но не смог. Скорее всего, у него подбито крыло.