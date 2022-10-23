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lada.kz Сегодня, 17:35
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Фото: lada.kz

Раненого пеликана спасли нефтяники в Мангистау

Птица пыталась взлететь, но не смогла.

Возле здания на месторождении в районе разъезда №6 в Мангистау вахтовики обнаружили пеликана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

По словам нефтяников, пеликана они нашли сегодня утром, 23 октября, возле здания на месторождении в районе разъезда №6.

Пеликана нашли на месторождении в Мангистау

"Изначально птица очень боялась, когда к ней подходишь. Может, постепенно привыкнет. Пока ещё не успели покормить", - говорят нефтяники.

Как уточнили рабочие, пеликан пытался взлететь, но не смог. Скорее всего, у него подбито крыло.

 

 

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#птицы #Мангистау
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:35
185
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