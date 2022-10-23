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Сегодня, 17:35
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Раненого пеликана спасли нефтяники в Мангистау
Птица пыталась взлететь, но не смогла.
Возле здания на месторождении в районе разъезда №6 в Мангистау вахтовики обнаружили пеликана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
По словам нефтяников, пеликана они нашли сегодня утром, 23 октября, возле здания на месторождении в районе разъезда №6.
Пеликана нашли на месторождении в Мангистау
"Изначально птица очень боялась, когда к ней подходишь. Может, постепенно привыкнет. Пока ещё не успели покормить", - говорят нефтяники.
Как уточнили рабочие, пеликан пытался взлететь, но не смог. Скорее всего, у него подбито крыло.
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