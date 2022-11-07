Работу территориальных избирательных комиссий проверили члены ЦИК

Члены ЦИК продолжают серию выездных семинаров-совещаний по вопросам подготовки и проведения выборов президента РК, передаёт BaigeNews.kz.



3-5 ноября заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров и член ЦИК Сабила Мустафина провели семинары в Восточно-Казахстанской области и области Абай.

В мероприятиях приняли участие члены территориальных и участковых избирательных комиссий, представители предвыборных штабов кандидатов, СМИ, уполномоченных госорганов, а также миссий БДИПЧ ОБСЕ и СНГ - всего 613 человек.

Сначала были заслушаны доклады уполномоченных государственных органов и членов избирательных комиссий о проводимой в регионах работе по спискам избирателей, организационном, материально-техническом обеспечении выборов, обеспечении физической доступности избирательных участков для граждан с инвалидностью, осуществлении надзора за соблюдением законности участниками избирательного процесса выборного законодательства, обеспечении правопорядка на избирательных участках в день голосования, охране и доставке избирательных бюллетеней.

Председатель ТИК Восточно-Казахстанской области Е. Набиев сообщил, что в области функционирует 537 избирательных участков, на которых работают 3 525 членов комиссий. Списки избирателей переданы на избирательные участки 30 октября, а с 4 ноября представлены для ознакомления избирателям. Также на избирательные участки изготовлено и передано 4 967 открепительных удостоверений. Для оповещения избирателей о времени и месте голосования изготовлены 400 000 приглашений, которые будут своевременно доставлены по адресам.

Руководитель управления социальной защиты Восточно-Казахстанской области А. Мусинова сообщила, что определены 284 избирательных участка, где голосуют граждане с инвалидностью. Всего из 537 избирательных участков области 533 расположены на первых этажах, 469 участков оснащены пандусами, 429 (85%) оснащены различными тактильными указателями. В 475 участках будут предусмотрены кабины для тайного голосования, с учетом доступа избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в том числе пользующихся креслами-колясками. В день голосования в 13 населенных пунктах, где проживают граждане с инвалидностью, будут организованы службы инватакси.

Председатель ТИК области Абай Фесенко Н. сообщила, что по состоянию на 1 ноября количество избирательных комиссий в области – 486, членов комиссий - 3 290 человек. На 125-ти участках, где численность избирателей свыше 1 500 человек, будет организован сервис по проверке регистрации граждан, на пяти участках будет организована работа мобильных ЦОНов.

Руководитель Управления социальной защиты области Абай Султанова А. сообщила, что все участки оснащены необходимыми ресурсами для лиц с инвалидностью, в 434 имеются пандусы, в 384 - тактильные указатели при входе, тактильные указатели на участке в 371.

Имеются кнопки вызова для лиц с инвалидностью, тактильные таблички со шрифтом Брайля, светоотражающие желтые полосы. В день голосования 16 машин будут оказывать услуги службы инватакси в трёх населенных пунктах (по городу Семей - 12, в Аягозском районе - 3, Жарминском районе - 1). В остальных регионах при необходимости лица с инвалидностью при голосовании будут обеспечены подвозом, транспорт будет дежурить в течение всего периода выборов.

Во второй части программы семинаров-совещаний члены ЦИК провели тренинги в форме деловой игры на основе кейсовой технологии для территориальных и участковых избирательных комиссий.

Так, были проверены практические навыки членов избирательных комиссий по алгоритму действий в день голосования, в том числе, подготовка избирательного участка ко дню голосования, выдача избирательных бюллетеней, сопровождение избирательных урн для голосования вне помещения, алгоритм подсчета голосов, оформление протоколов по итогам голосования и мн.др. Члены ЦИК задавали уточняющие вопросы по алгоритму действий членов избирательных комиссий и напомнили им, что главной задачей при организации процедуры голосования является обеспечение ее прозрачности.

После семинаров члены ЦИК посетили избирательные участки регионов. Проверена готовность избирательных участков Уланского района Восточно-Казахстанской области и Бородулихинского района Абайской области. Избирательным комиссиям оказана методическая и консультативная помощь со стороны членов ЦИК.