Работники компаний "Самрук-Қазына" реже стали выходить на забастовки

В пять раз сократилось количество забастовок в "Самрук-Қазына" с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"За семь месяцев этого года почти в пять раз сократилось число забастовок, а количество потенциальных зон риска – вдвое", - сообщил управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов в ходе заседания Общественного Совета.

Он подчеркнул, что из 12 случаев забастовок 9 произошли в подрядных компаниях, и только 3 - в дочерних зависимых организациях. Для сравнения за аналогичный период прошлого года забастовок произошло 57, а потенциальных зон риска было выявлено 68.