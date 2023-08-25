Работники компаний "Самрук-Қазына" реже стали выходить на забастовки
Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16Сегодня, 12:16
189Фото: sk.kz
В пять раз сократилось количество забастовок в "Самрук-Қазына" с начала 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
"За семь месяцев этого года почти в пять раз сократилось число забастовок, а количество потенциальных зон риска – вдвое", - сообщил управляющий директор по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО "Самрук-Қазына" Гибрат Ауганов в ходе заседания Общественного Совета.
Он подчеркнул, что из 12 случаев забастовок 9 произошли в подрядных компаниях, и только 3 - в дочерних зависимых организациях. Для сравнения за аналогичный период прошлого года забастовок произошло 57, а потенциальных зон риска было выявлено 68.
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