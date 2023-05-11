Работникам, спасавшим от паводков Актобе, так и не заплатили

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Больше 50 водителей, которые откачивали воду во время паводка в Актюбинской области, собрались сегодня у акимата и потребовали срочно с ними рассчитаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Отработав все паводки, основное время, мы остались без договора. И нам сейчас ЖКХ не предлагает ничего. Ссылаются на то, что "отчитайтесь, отчитайтесь". Приносил отчеты три раза: то одного не хватает, то другого. Волокитят", - рассказал представитель АО "Дезинфекция" Валерий Максаков.

Весна в Актобе в этом году пришла рано и запомнилась серьёзными паводками. Город буквально утопал, и вакуумные машины работали круглосуточно. Водители рассказывают, что даже ездили в райцентр Кобда, который пострадал сильнее других, и спасали людей безвозмездно.

Две компании расчёт от акимата все-таки получили. Им выплатили около 100 миллионов тенге. А еще 54 водителя ждут свои деньги уже второй месяц.

В акимате заверили, что в долгу не останутся.