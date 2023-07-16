Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки

Фото: top-news.kz/из архива Жанар Кабаковой

Захватывающую историю о том, как уроженка Костанайской области работала в Голливуде, а после стала дальнобойщиком, опубликовала газета "Наш Костанай", передаёт BaigeNews.kz.

Жанар Кабакова родилась в посёлка Дамды Костанайской области, росла в обычной семье вместе со старшей сестрой и двумя братишками. Училась на бухгалтера, коим, кстати, не проработала ни дня. Сейчас ей 48 лет, есть дочь Даяна, девушка живёт в Нью-Йорке, учится в фэшн-индустрии. Именно Даяна подтолкнула маму к переезду.

"Мы на тот момент жили в Астане, я работала парикмахером-стилистом. В какой-то момент дочка по учёбе побывала в Европе, ей так понравилось, что с тех пор она заладила, что будет жить в Барселоне. До этого мысль уехать из Казахстана меня никогда не посещала, но когда дочь стала говорить об отъезде, поняла, что поеду с ней, потому что она у меня единственная. Думала, открою свой салон и буду парикмахером. Но переезд случился не в Европу, а в Америку. Хотя об этой стране никогда не мечтала. Решила, получится – хорошо, нет – вернусь домой", – поделилась Жанар.

В 2016 году во Флориду она сначала приехала одна.

"Первый год был самым сложным. Моральный, физический, духовный стресс! Новая страна, язык, культура, другие люди – все неизвестное. Жизнь началась с нуля. Самое сложное было то, что я не знала языка совершенно. Когда переехала в Нью-Йорк, целенаправленно искала школу, пять месяцев и пять дней в неделю учила английский и начала его понимать, тогда и стало легче. Появились друзья. Вскоре к ней присоединилась дочь.

В городе "Большого яблока" Жанаре не понравилось, и по совету друзей она перекочевала в Калифорнию. Это место наша собеседница считает раем на земле.

"Круглый год лето, шикарная природа. Вот тебе горы и снег, океан, пустыня. Жить тут прекрасно, но дорого. Нужно было искать хороший достаток. Мой друг, который работал в бьюти-сфере, посоветовал мне устроиться в массовку в Голливуде. Это была работа мечты! Увидела кино изнутри, встречала и звезд. Когда-то давно, когда жила в Костанае и мне было 28 лет, в фильме "Троя" меня потряс Брэд Питт, с тех пор он мой любимый актер. После этого кино я говорила: "Я когда-нибудь с ним пересекусь". Так и случилось, мы работали вместе два дня на съемках фильма "Однажды в Голливуде". Было круто чувствовать себя частью этой огромной индустрии, иногда доходило до смешного: снимали сериал, события которого по сюжету происходили в Сиэтле зимой. Произошел взрыв, и вот мы лежим в искусственном снегу обмазанные сажей, в пуховиках, а за кадром жара. Потеешь и смеешься", – вспоминает Жанара.

Поменять сферу деятельности пришлось с приходом пандемии, тогда все ТВ-студии закрылись.

"Все, что планировала раньше, рухнуло. Я не понимала, что в мире происходит, не то что в моей жизни. В тот момент только дальнобойщики работали, их ковид не коснулся. А у меня тогда даже прав не было, но я решила сесть за руль. Купила легковую машину, научилась водить. Год отъездила и села на трак (тягач). Работа нелегкая и не для всех, но водители траков – одна из самых прибыльных и выгодных профессий в Америке, – акцентирует собеседница.

Конечно, прежде Жанар получила права. Для этого нужно было сдать тест, состоящий из 380 вопросов. Тогда это можно было сделать на русском языке, отъездить положенные часы, достаточно напрактиковаться.

"В первый же день, через два часа теории, меня посадили за руль. Человека, который только год назад легковую машину водить научился! Я, конечно, была в шоке, но все получилось. Парковку и вождение освоила сразу, сложным оказалось выучить конструкцию трака на английском. Я в своей-то машине не разбираюсь, если что-то ломается, еду к дилеру. А тут надо выучить двигатель трака! Распечатывала тесты и карандашом сверху на русском писала, за что каждая деталь отвечает, чтобы хоть какая-то картина в голове была, – делится Жанар.

Сдать на права удалось с третьего раза, с тех пор женщина и трак неразлучны. Хотя старшая сестра дальнобойщицы часто отговаривала ее от этой работы, переживала, что это слишком тяжело и опасно.

"Несмотря на трудности, я обожаю эту работу. Америка такая красивая, едешь и наслаждаешься, слушаешь музыку, книги, иногда просто в тишине. Мой попутчик и напарник в дороге – кот, его зовут Акуна Матата – жизнь без забот. Я взяла его совсем малышом, а теперь он меня выручает. Однажды припарковалась на ночь у дороги, было холодно, колеса взялись льдом и прокручивались. Тут мне в голову пришла идея подсыпать наполнитель Акуны под них, так и выбралась. А недавно заблокировалась дверь, ключи и телефон внутри! Я стала играть с котом из-за окна, и он, прыгая, нажал лапкой на кнопку – дверь открылась. Он мой спаситель", – улыбается водитель.

Кстати, у Акуны Мататы есть страховка, за которую хозяйка платит 67 долларов, в среднем на кота уходит 250-300 долларов ежемесячно. Так что домашние животные в Америке – дорогое удовольствие.

Работать на траке Жанар Кабакова планирует "пока не надоест".

"Я хочу собрать денег на домик своей мечты. В тихой деревушке, с участком, озером или речкой, потому что люблю рыбачить. Также цель – дать моей дочке американское образование, чтобы она реализовала себя тут. Дай бог дожить до внуков. Я, бывает, скучаю по Казахстану, все-таки родина. Но сейчас такое время, что в любой момент можно созвониться с близкими по видеосвязи, и будто дома побывал. Возвращаться не думаю. Пока у меня есть интерес и желание работать, буду это делать", – заключила Жанар.

Фото: top-news.kz/из архива Жанар Кабаковой