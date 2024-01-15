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Рабочий погиб на предприятии "Шубарколь комир"

Сегодня, 19:59
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baigenews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:59
Сегодня, 19:59
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Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов

Несчастный случай, повлёкший гибель сотрудника, произошёл на внутренних железнодорожных путях АО "Шубарколь комир", передаёт BaigeNews.kz.

"При проведении работ дежурный стрелочного поста попал под движущийся состав порожних вагонов. Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия. Начато расследование", - сообщили в пресс-службе компании.

Руководство "Шубарколь комир" обещает оказать необходимую помощь родным погибшего.

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