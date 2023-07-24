Рабочий погиб на цементном заводе в Актау

Рабочий цементного завода погиб в Актау, передаёт Baigenews.kz.

"Несчастный случай на производстве произошёл ещё 12 июля. Но об этом стало известно только сейчас. На рабочем месте погиб помощник машиниста вращающейся печи АО "Карцемент" Кан С.И. 1979 года рождения", - сообщили в управлении труда.