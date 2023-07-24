  • 24 Июля, 15:54
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shutterstock Сегодня, 14:55
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Сегодня, 14:55
179
Фото: shutterstock

Рабочий погиб на цементном заводе в Актау

Рабочий цементного завода погиб в Актау, передаёт Baigenews.kz.

"Несчастный случай на производстве произошёл ещё 12 июля. Но об этом стало известно только сейчас. На рабочем месте погиб помощник машиниста вращающейся печи АО "Карцемент" Кан С.И. 1979 года рождения", - сообщили в управлении труда. 

Отмечается, что распоряжением главного государственного инспектора труда Карагандинской области назначена комиссия по проведению специального расследования.

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Сегодня, 14:55
179
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