Рабочий погиб на скважине в Мангистау

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Несчастный случай произошел на скважине "Жетыбаймунайгаз" Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz. В результате ЧП скончался электрогазосварщик. По предварительной информации, бригада компании "Великая Стена" производила монтажные работы. Во время сварочных работ произошел хлопок. Мужчина скончался на месте, сообщили в "Мангыстаумунайгаз".

Кроме того, ещё один рабочий, гражданин КНР, получил травму головы. Он доставлен в больницу.

"Со стороны ТОО "БК "Великая стена" оперативно было отправлено сообщение о несчастном случае в Управление труда Мангистауской области, в Департамент Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Мангистауской области для проведения специального расследования по данному несчастному случаю. В настоящее время формируется комиссия во главе с Управлением труда Мангистауской области. Расследование взято на личный контроль руководством АО "Мангистаумунайгаз" и будет проводиться в установленные сроки, виновные лица будут наказаны согласно законодательству РК", - сообщили в пресс-службе АО "Мангистаумунайгаз".

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.