Рабочих шахты имени Ленина пришлось эвакуировать из-за внештатной ситуации

Внештатная ситуация произошла во время испытаний систем вентиляции на шахте имени Ленина в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Qarmet.

"В результате плановых работ по проверке систем вентиляции автоматическими датчиками зафиксировано повышение уровня углекислого газа на Центральном конвейерном уклоне Д6, горизонт 170 м, в районе пикета 54. Незамедлительно введен план эвакуации бригады горняков, задействованных в ремонтных работах. В результате предпринятых мер, осуществлен вывод на поверхность работников шахты в количестве 70 человек смены. Эвакуация прошла в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе компании.

На месте находятся руководство Qarmet, расчёты профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы, личный состав ДЧС области.

Предварительная причина внештатной ситуации — повышение уровня углекислого газа при испытаниях оборудования системы вентиляции шахты.

В компании отметили, что подобные работы не проводились на шахте им.Ленина с 2017 года. Эти испытания считаются частью масштабных работ по аудиту систем безопасности и условий труда шахтеров, согласно новой политике компании.