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Рабочие места в обмен на налоги: бизнесу в Казахстане могут снизить нагрузку
Касым-Жомарт Токаев на совещании в Астане затронул тему налогообложения предприятий, разрабатывающих новые месторождения в стране. Глава государства отметил, что несмотря на доступность ископаемых, добывать и перерабатывать в Казахстане невыгодно из-за высокого налогообложения, передаёт BaigeNews.kz.
Поэтому, по мнению президента, налоговые льготы следует переориентировать на привлечение инвестиций в производство продукции с высокой добавленной стоимостью и стимулирование технологичного экспорта.
"Хотел бы, чтобы все поняли мою позицию: всю экономическую политику мы должны подчинить задаче диверсификации экономики, её индустриализации и, в конечном счёте, привлечению инвестиций. Акимы всех уровней должны повседневно думать о привлечении инвестиций и создании рабочих мест, а правительство обязано им помогать в этом. С другой стороны, как я всегда говорил, налоговая политика должна быть стимулирующей и гибкой. Например, сегодня в Казахстане имеется множество месторождений твёрдых полезных ископаемых, которые при текущем налогообложении разрабатывать экономически нецелесообразно и невыгодно. Сырьё просто лежит в земле, зачастую рядом с моногородами, хотя могло бы использоваться на благо граждан. Почему бы, по примеру сложных нефтегазовых месторождений, не облегчить для таких малорентабельных новых проектов налоговое бремя в обмен на создание рабочих мест, строительство перерабатывающих мощностей, выполнение соцобязательств?", — отметил Токаев.
Он поручил членам правительства учесть это при разработке новой налоговой политики.
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