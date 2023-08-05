Рабочие два года не могут получить зарплату от госпредприятия Щучинска

В Щучинске больше ста рабочих коммунального госпредприятия "Бурабай жылу" уже почти два года не могут добиться выплаты зарплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Сумма долга каждому из рабочих, а это сварщики, слесари, операторы и печники, варьируется от 400 тысяч до шести миллионов тенге. У предприятия-должника арестованы все счета, и заплатить попросту нечем. Чиновники помочь людям обещают. Но пока, похоже, и сами не знают, как это сделать. При этом в городе уже создали новую компанию, которая обслуживает все те же тепломагистрали. На удивление рабочих, ёе возглавил тот же руководитель, при котором на прежнем месте и накопились миллионные долги.

"Как производственник он себя зарекомендовал с хорошей стороны, поэтому было принято решение. И тем более в отсутствие альтернативы было принято решение его назначить на должность директора новой теплоснабжающей организации. Мы на сегодняшний день рассматриваем один вопрос – оплатить заработную плату с государственного бюджета. Да, то есть за счёт районного бюджета", — сказал руководитель отдела ЖКХ и жилищной инспекции Бурабайского района Акмолинской области Арман Абдрахманов.