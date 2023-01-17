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  • "Қазақстан халқына" выделит гранты на обучение детям погибших в январских событиях граждан РК
Иллюстративное фото Сегодня, 18:27
151
Сегодня, 18:27
151
Фото: Иллюстративное фото

"Қазақстан халқына" выделит гранты на обучение детям погибших в январских событиях граждан РК

Фонд "Қазақстан халқына" предоставит образовательные гранты детям погибших во время январских событий граждан РК и раненым в те же дни юным казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

Попечительским Советом фонда "Қазақстан халқына" на очередном заседании, состоявшемся 16 января, принято решение о расширении условий программы по образовательным грантам.

"В отличие от других категорий участников программы, детям погибших граждан Казахстана и раненым детям предоставляются образовательные гранты не только по образовательным программам высшего образования (бакалавриат), но и по специальностям ТиПО (технического и профессионального образования), то есть для обучения в колледжах страны. Список погибших граждан РК (всего 238 человек) и раненых 13 детей закреплён приложением к программе, которая опубликована на официальном сайте фонда. Участниками программы могут быть граждане Казахстана до 29 лет", - сообщили в "Қазақстан халқына".

По детям не достигшим 18 лет по состоянию на 1 января 2024 года на цифровом портале будет осуществляться прием заявок для открытия специальных счетов в создаваемом для этого Эндаумент фонде.

Заявки могут подавать:

  • родитель или опекун/официальный представитель детей граждан РК, погибших по время январских событий 2022 года, и раненых детей;
  • сами дети граждан, погибших во время январских событий, или раненые дети, достигшие совершеннолетия.

При подаче заявки необходимо приложить сканированные копии следующих документов:

  • удостоверение личности заявителя/ребенка;
  • свидетельство/справка о смерти погибшего гражданина РК;
  • документ, подтверждающий родство с погибшим: свидетельство о рождении ребёнка, в случае необходимости справка об изменении персональных данных.

Оплата будет производиться по каждому заявителю в сумме до миллиона тенге на один учебный год из расчёта, что обучение по программам бакалавриата в вузах и учреждениях ТиПО составит до четырёх лет.

Приём заявок будет осуществляться с 2023-2024 учебного года. Сроки и порядок предоставления гранта будут размещены на сайте фонда не позднее 1 июня этого года.

В фонде также отметили, что грант на обучение предоставляется единожды, не допускается выделение денег на получение второго высшего образования.

Благотворительная программа "Образовательные гранты ОФ "Қазақстан халқына" направлена на поддержку выпускников сельских школ и студентов из социально уязвимых слоёв населения, а также повышение доступности высшего образования для данной категории граждан Казахстана.

В этом учебном году гранты получили 2 267 студентов из социально-уязвимых слоёв населения и сельской местности, которые занимаются в 85 высших учебных заведениях страны. В рамках благотворительной программы для всех студентов предусмотрена ежемесячная материальная поддержка (стипендия).

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#гранты #благотворительность #январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:27
151
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