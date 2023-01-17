"Қазақстан халқына" выделит гранты на обучение детям погибших в январских событиях граждан РК

Попечительским Советом фонда "Қазақстан халқына" на очередном заседании, состоявшемся 16 января, принято решение о расширении условий программы по образовательным грантам.

"В отличие от других категорий участников программы, детям погибших граждан Казахстана и раненым детям предоставляются образовательные гранты не только по образовательным программам высшего образования (бакалавриат), но и по специальностям ТиПО (технического и профессионального образования), то есть для обучения в колледжах страны. Список погибших граждан РК (всего 238 человек) и раненых 13 детей закреплён приложением к программе, которая опубликована на официальном сайте фонда. Участниками программы могут быть граждане Казахстана до 29 лет", - сообщили в "Қазақстан халқына".

По детям не достигшим 18 лет по состоянию на 1 января 2024 года на цифровом портале будет осуществляться прием заявок для открытия специальных счетов в создаваемом для этого Эндаумент фонде.

Заявки могут подавать:

родитель или опекун/официальный представитель детей граждан РК, погибших по время январских событий 2022 года, и раненых детей;

сами дети граждан, погибших во время январских событий, или раненые дети, достигшие совершеннолетия.

При подаче заявки необходимо приложить сканированные копии следующих документов:

удостоверение личности заявителя/ребенка;

свидетельство/справка о смерти погибшего гражданина РК;

документ, подтверждающий родство с погибшим: свидетельство о рождении ребёнка, в случае необходимости справка об изменении персональных данных.

Оплата будет производиться по каждому заявителю в сумме до миллиона тенге на один учебный год из расчёта, что обучение по программам бакалавриата в вузах и учреждениях ТиПО составит до четырёх лет.