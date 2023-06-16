QazaqGaz и Газпром подписали договор о транзите российского газа в Узбекистан

"Газпром" и QazaqGaz подписали договор о транспортировке российского природного газа для потребителей Узбекистана.

Министр энергетики нашей страны Алмасадам Саткалиев возглавил казахстанскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходящем с 14 по 17 июня 2023 года, передаёт BaigeNews.kz. На мероприятии обсуждали сотрудничество в области поставок, переработки и транспортировки газа.

Кроме того, министрами энергетики Казахстана и России в ходе ПМЭФ были продлены межправительственные договоренности по транзиту российской нефти с увеличением объемов до 10 миллионов тонн до конца 2033 года.

К слову, на встрече с ПАО "Интер РАО" стороны обсудили потенциал сотрудничества по поставке электроэнергии, модернизация угольных станций.