Qazaq Air обратилась к пассажирам в связи с введением нового часового пояса в Казахстане

В авиакомпания Qazaq Air сообщили об изменении расписания рейсов с 1 марта в связи с введением нового часового пояса в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта местное время будет переведено на час назад в Астане, Алматы, Шымкенте, Абайской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Улытауской, Восточно-Казахстанской областях. В связи с этим пассажирам, приобретавшим авиабилеты до 29 января на рейсы по направлению в/из Астаны, Алматы, Актобе, Атырау, Уральска, Шымкента, Кокшетау, Костаная, Павлодара, Петропавловска, Туркестана, Кызылорды, Усть-Каменогорска, Талдыкоргана и Жезказгана со временем вылета с 00:01 1 марта (по времени Астаны) необходимо обратить внимание на то, что рейс будет выполнен на час раньше от указанного в билете времени", - предупредили в авиакомпании.

У пассажиров, приобретавших авиабилеты после 29 января, в документах указано актуальное время с учётом перехода на единый часовой пояс.