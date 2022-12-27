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  • "Пытались реанимировать, кидая снег в лицо": Новые детали смерти школьника в Актюбинской области
unsplash Сегодня, 05:04
261
Сегодня, 05:04
261
Фото: unsplash

"Пытались реанимировать, кидая снег в лицо": Новые детали смерти школьника в Актюбинской области

Родители 14-летнего школьника, который умер при странных обстоятельствах в Актюбинской области, сегодня сделали заявление. В семье уверены, их единственного сына жестоко убил одиннадцатиклассник. Трагедии произошла в Шалкарском районе и шокировала регион. В полиции говорят, что на теле погибшего не было признаков насильственной смерти. Отец же рассказал свою версию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Девятиклассник Р. вышел вечером 20 декабря из дома и больше не вернулся. По словам отца, его с приятелями избивал ученик 11-го класса. Родные утверждают: уже мертвого Рустема пытались реанимировать, кидая в лицо снег, а затем на руках принесли в дом к медсестре. Информацию о том, что у подростка были проблемы с сердцем, семья категорически опровергает. Уверяют, парень был абсолютно здоров.

"Ученик 11-го класса во дворе своего дома поставил в ряд девятиклассников и бил по одному. Затем подошел к моему сыну, который стоял последним, оперся рукой о другого и с размаху пнул сына. Рустем сначала присел, а затем упал и уже не очнулся", - рассказал отец погибшего мальчика Руслан Жалмуратов.

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#школьник #смерть #драка
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:04
261
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