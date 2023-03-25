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рixabay Сегодня, 00:48
168
Сегодня, 00:48
168
Фото: рixabay

Пятилетняя девочка выпала из окна в Шымкенте

Несчастный случай произошел 23 марта в 16 микрорайоне Аль-Фарабийского района. Девочка осталась без присмотра родителей, BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного жилого дома, выпала девочка 2018 года рождения. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент девочке сделали операцию, она впала в кому.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Департамента полиции.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают родителей ни под каким предлогом не оставлять детей без присмотра.

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Сегодня, 00:48
168
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