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168Фото: рixabay
Пятилетняя девочка выпала из окна в Шымкенте
Несчастный случай произошел 23 марта в 16 микрорайоне Аль-Фарабийского района. Девочка осталась без присмотра родителей, BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Из окна квартиры, расположенной на 4 этаже многоквартирного жилого дома, выпала девочка 2018 года рождения. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. На данный момент девочке сделали операцию, она впала в кому.
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Департамента полиции.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям призывают родителей ни под каким предлогом не оставлять детей без присмотра.
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