Пятилетного мальчика спасли при пожаре в Актюбинской области

В Актюбинской области горел частный жилой дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.

В селе Караулкельды Байганинского района Актюбинской области произошло возгорание в жилом частном на площади 144 квадратных метра.

"Пожарными был спасен мальчик 2019 года рождения. Пострадавшие при пожаре женщина 1997 года рождения и мальчик госпитализированы в больницу", - сообщили в МЧС.

Как отметили в министерстве, причина пожара выясняется.