Пятилетного мальчика спасли при пожаре в Актюбинской области
Сегодня, 12:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:52Сегодня, 12:52
140Фото: baigenews.kz
В Актюбинской области горел частный жилой дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям РК.
В селе Караулкельды Байганинского района Актюбинской области произошло возгорание в жилом частном на площади 144 квадратных метра.
"Пожарными был спасен мальчик 2019 года рождения. Пострадавшие при пожаре женщина 1997 года рождения и мальчик госпитализированы в больницу", - сообщили в МЧС.
Как отметили в министерстве, причина пожара выясняется.
Самое читаемое
- Назначен директор международного аэропорта Семея
- Появившееся в Сети фото с беглым экс-акимом в Лондоне прокомментировали в Генпрокуратуре
- Зачем в Астане снесут стадион почти со столетней историей?
- В Кокшетау новая школа за 1,6 млрд тенге оказалась проблемной
- Пропавшего неделю назад алматинца нашли мёртвым