Пять сёл остались без газа из-за аварии в ВКО

Из-за аварии на газопроводе жители пяти сёл Восточно-Казахстанской области остались без газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Зайсанского района.

Порыв сетей газопровода произошёл возле посёлка Айнабулак. Восстановительные работы на месте аварии проводят работники предприятий "ҚазТрансГазАймақ" и "ИнтерГазЦентралАзия". На место ликвидации утечки выехало 6 машин и 27 человек. Также в работах задействованы 7 сотрудников и 2 единицы транспорта пожарной части.

"В результате происшествия временно прекращено газоснабжение сёл Жамбыл, Когедай, Шалкар, Каратал, Большой Каратал. Восстановительные работы ведутся без остановки и находятся на контроле акима района", — отмечается в сообщении, опубликованном на странице акимата Зайсанского района в Instagram.

Акимат показал видео с места работ.