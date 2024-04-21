Пять пар зарегистрировали брак в новом сквере Астаны

Сквер молодожёнов открыли в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

На церемонии его открытия несколько молодых пар официально сочетались браком и высадили памятные деревья.

Открытие сквера провели в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка". После церемонии бракосочетания молодожёны высадили на территории сквера по памятному дереву. Как отметили организаторы, такая возможность есть у всех желающих пар Астаны.

"Этот сквер должен стать символом преемственности поколений, чтобы супруги приводили сюда своих детей и показывали деревья, которые они когда-то высадили своими руками. Ещё один посыл данной акции, по моему мнению, заключается в том, что люди, сами посадившие здесь деревья, никогда не причинят вред этому городу. Также бережно они будут строить отношения в своей семье", – сказала заместитель акима района Нура Алия Абсеметова.

В сквере также установили юрту, чтобы новобрачные могли крепить к её шаныраку замки и ленты в память о счастливом дне. Всего на церемонии открытия сквера сочетались браком пять пар.

"Мы познакомились в социальной сети в прошлом году, сдружились, а сегодня уже женимся. Я вдвойне рад, что мы станем основоположниками такой полезной традиции, готов ухаживать за этим деревом и установить именную табличку. Приятно, что нам выпала такая возможность в день бракосочетания, это очень символично", – поделился радостью один из молодожёнов Куат Ахметов.

На мероприятие также пригласили Марата Токсанбаева и Куляш Аскарову – супругов, отметивших 50-летний юбилей совместной жизни. Они поздравили участников акции и дали им благословение.

Напомним, текущая неделя носит название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

В столице силами всех жителей была проведена уборка и работы по приведению в порядок фасадов объектов культурного наследия, памятников и прилегающих к ним территорий.

Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев, побелке насаждений.

Период до 4 мая будет носить название "Өнегелі ұрпақ" и будет посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю пятую неделю под названием "Мөлдір бұлақ" будут очищать от мусора окрестности водоёмов – рек и озёр.

Фото: акимат Астаны