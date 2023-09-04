Пять казахстанцев оказались в тюрьме за лжетерроризм

В министерстве внутренних дел РК привели статистику таких преступлений и еще раз напомнили об уголовной ответственности за них, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"За 8 месяцев этого года зарегистрировано 52 уголовных дела, из которых уже направлены в суд 28 дел. На сегодня вынесены приговоры в отношении 16 человек, при этом к лишению свободы осуждены пять человек, ограничению свободы – восемь лиц, приняты принудительные меры медицинского характера в отношении двух граждан, к одному несовершеннолетнему применены принудительные меры воспитательного воздействия", - сообщил заместитель начальника первого управления департамента по противодействию экстремизму МВД РК Алмас Талканбаев.

По информации ведомства, за один выезд на такие ложные вызовы затрачивается от 200 до 300 тысяч тенге, а ущерб от каждого часа простоя крупных торговых центров может исчисляться миллионами тенге.

"Так, в ходе расследований уголовных дел установлено, что материальный ущерб, нанесенный только государству подобными ложными сообщениями, ежегодно варьируется от 500 тысяч до 2 млн тенге", - отметил представитель МВД.

В министерстве составили социальный портрет "лжетеррориста".

"До 88% от всех преступлений совершается безработными (за 10 лет – 450 человек из 592 задержанных или 76%) и только около 9% работающими гражданами (за 10 лет – 48 человек из 592 или 8%), а также 1,7% – учащимися школ (за 10 лет 55 из 592 или 9%). Средний возраст горе-шутников – от 30 до 49 лет, ими ежегодно совершается до 55% таких преступлений. Но, среди злоумышленников встречаются и молодые люди от 18 до 29 лет, доля которых составляет от 20 до 27% от общего числа задержанных", - отметил Талканбаев.

По его словам, половина осужденных за ложные сообщения в момент совершения преступления находились не в трезвом состоянии.

"По способам передачи своих угроз анонимы неоригинальны. Почти 85% составляют звонки с мобильных телефонов. И, конечно, же на сегодня в связи с развитием информационных технологий имеются факты передачи сообщений посредством сети Интернет. Такие факты составляют около 8%", - добавил чиновник.

В МВД отметили, что за последние десять лет удалось добиться заметного снижения фактов "лжетерроризма". Так, если в 2011 году было зарегистрировано 123 таких факта, в прошлом году их количество составило 50.

"В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн. тенге) либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам", - подчеркнул Талканбаев.

Он также отметил, что лжетеррорист обязан также возместить затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.