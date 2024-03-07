Пять человек погибли при крушении частного самолета в Африке

Частный самолет с семью людьми на борту в среду врезался в дерево после неудачной попытки взлететь в восточном регионе Буркина-Фасо, в результате чего пять человек погибли и двое получили ранения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Agence d'Information du Burkina.

Самолет вылетал из местного аэропорта города Диапага по пути в город Фада-Н'Гурма, когда "застрял в дереве".

Двое раненых были доставлены в медицинское учреждение, а власти начали расследование катастрофы.