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Пять человек погибли при крушении частного самолета в Африке

Сегодня, 08:48
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Пять человек погибли при крушении частного самолета в Африке Сегодня, 08:48
Сегодня, 08:48
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Частный самолет с семью людьми на борту в среду врезался в дерево после неудачной попытки взлететь в восточном регионе Буркина-Фасо, в результате чего пять человек погибли и двое получили ранения, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Agence d'Information du Burkina.

Самолет вылетал из местного аэропорта города Диапага по пути в город Фада-Н'Гурма, когда "застрял в дереве".

Двое раненых были доставлены в медицинское учреждение, а власти начали расследование катастрофы.

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