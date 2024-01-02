Пять человек погибли после столкновения самолётов в аэропорту Токио
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В токийском аэропорту "Ханэда" загорелся пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines после столкновения с самолетом береговой охраны. В самолете береговой охраны погибли пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.
О пяти погибших на борту самолета береговой охраны сообщает агентство AFP со ссылкой на министра транспорта Японии.
Предполагается, что самолет береговой охраны, который должен был доставить продовольствие в районы, пострадавшие от мощного землетрясения, столкнулся с самолетом Japan Airlines, когда тот приземлился на взлетно-посадочную полосу.
Ранее сообщалось, в токийском аэропорту "Ханеда" при посадке загорелся самолёт авиакомпании Japan Airlines, на борту которого находилось почти 400 человек.
Землетрясение, произошедшее у берегов Японии, унесло жизни не менее 48 человек. 1 января в центральном регионе Японии произошло более 50 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. В стране объявили угрозу цунами.
Самое читаемое
- Пойманный за рулём водитель без прав отсудил 500 тысяч тенге
- Димаш Кудайберген в Акорде исполнил гимн Казахстана
- Овнов ждут испытания, Тельцов — любовь, а Водолеев — прибыль: астрологи дали прогноз на 2024 год
- Чтобы не было мучительно больно: как правильно встречать високосный год
- В Казахстане вступили в силу изменения по выплате пенсий и пособий