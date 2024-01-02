Пять человек погибли после столкновения самолётов в аэропорту Токио

В токийском аэропорту "Ханэда" загорелся пассажирский самолет авиакомпании Japan Airlines после столкновения с самолетом береговой охраны. В самолете береговой охраны погибли пять человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.

О пяти погибших на борту самолета береговой охраны сообщает агентство AFP со ссылкой на министра транспорта Японии.

Предполагается, что самолет береговой охраны, который должен был доставить продовольствие в районы, пострадавшие от мощного землетрясения, столкнулся с самолетом Japan Airlines, когда тот приземлился на взлетно-посадочную полосу.

Ранее сообщалось, в токийском аэропорту "Ханеда" при посадке загорелся самолёт авиакомпании Japan Airlines, на борту которого находилось почти 400 человек.

Землетрясение, произошедшее у берегов Японии, унесло жизни не менее 48 человек. 1 января в центральном регионе Японии произошло более 50 землетрясений магнитудой от 3,6 до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. В стране объявили угрозу цунами.