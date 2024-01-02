Самолёт с пассажирами загорелся при посадке в аэропорту Токио
Сегодня, 16:20
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Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
44Фото: REUTERS
В токийском аэропорту "Ханеда" при посадке загорелся самолёт авиакомпании Japan Airlines, на борту которого находилось почти 400 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.
Авиакомпания сообщила, что все находившиеся на борту 379 пассажиров и члены экипажа эвакуированы. Самолёт практически полностью сгорел.
Причина пожара неизвестна. По версии СМИ, рейс Japan Airlines мог столкнуться с самолетом японской береговой охраны после посадки в "Ханеде".
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