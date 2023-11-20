Пять человек отравились угарным газом в кафе Павлодарской области
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
64Фото: Baigenews.kz
Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в кафе Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
"В минувшее воскресенье павлодарские медики выезжали на массовое отравление угарным газом. Вызов поступил в 18.05 из кафе в восточной промзоне Павлодара.
Пострадали пять человек. Двоих мужчин 27 и 40 лет с отравлением средней степени тяжести доставили в городскую больницу №1, двоих детей семи и 16 лет – в детскую областную больницу", - сообщили на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи в понедельник.
Ещё один мужчина 62 лет после оказания помощи отказался от госпитализации.
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