Пять человек отравились угарным газом в кафе Павлодарской области

Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в кафе Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

"В минувшее воскресенье павлодарские медики выезжали на массовое отравление угарным газом. Вызов поступил в 18.05 из кафе в восточной промзоне Павлодара.

Пострадали пять человек. Двоих мужчин 27 и 40 лет с отравлением средней степени тяжести доставили в городскую больницу №1, двоих детей семи и 16 лет – в детскую областную больницу", - сообщили на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи в понедельник.