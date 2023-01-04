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polisia.kz Сегодня, 00:16
131
Сегодня, 00:16
131
Фото: polisia.kz

Пять авто столкнулись на трассе Аркалык-Торгай

На трассе Аркалык-Торгай столкнулись пять автомашин, в результате выезда водителя "Toyota2, на полосу встречного движения,  при совершении  маневра обгона, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

По факту ДТП на трассе Аркалык-Торгай с участием пяти автомобилей полиция начала досудебное расследование.

"Здесь произошло столкновение с автомашиной "Ниссан", затем столкновение еще трех автомобилей", - сообщил и.о. начальника Управления полиции города Аркалык Талгат Балгожин

В результате ДТП водитель "Nissan" погиб на месте происшествия.  В ДТП   по предварительным данным пострадало 9 человек, трое из которых находятся в реанимации. В настоящее время проводятся досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы.

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#дтп #авто #дороги
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:16
131
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