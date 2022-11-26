Пять авто столкнулись на трассе Алматы — Оскемен. Погибли четыре человека

Фото: скриншот с видео

Четыре человека погибли при столкновении пяти автомашин на трассе Алматы — Оскемен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло вечером 26 ноября в Коксуском районе. Столкнулись грузовик Volvo и четыре авто (Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat).

Автомобили столкнулись при пологом спуске на 187 км трассы Алматы — Оскемен. Видео с места происшествия появилось в Сети.

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На месте происшествия погибли четыре человека. Также в больницу на медобследование доставили еще несколько участников ДТП.