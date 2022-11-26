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  • Пять авто столкнулись на трассе Алматы — Оскемен. Погибли четыре человека
скриншот с видео Сегодня, 22:32
116
Сегодня, 22:32
116
Фото: скриншот с видео

Пять авто столкнулись на трассе Алматы — Оскемен. Погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении пяти автомашин на трассе Алматы — Оскемен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП произошло вечером 26 ноября в Коксуском районе.  Столкнулись грузовик Volvo и четыре авто (Lexus 570, Nissan, Toyota Camry и Volkswagen Passat).

Автомобили столкнулись при пологом спуске на 187 км трассы Алматы — Оскемен.  Видео с места происшествия появилось в Сети.

 
 
 
 
 
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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta_)

 

На месте происшествия погибли четыре человека. Также в больницу на медобследование доставили еще несколько участников ДТП.

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#дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:32
116
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