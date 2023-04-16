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Сегодня, 19:21
217
217Фото: saomos.news
Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры
На мужчину, стрелявшего из окна, заявили в полицию жители Ауэзовского района Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Первыми на сообщение о стрельбе отреагировали патрульные и полицейский спецназ.
"Задержан гражданин 1959 года рождения, который, как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвёл несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в полиции.
Правоохранители уточнили, что правовую оценку действиям мужчины дадут в ходе расследования. Другие подробности, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежат.
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