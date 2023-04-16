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saomos.news Сегодня, 19:21
217
Сегодня, 19:21
217
Фото: saomos.news

Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры

На мужчину, стрелявшего из окна, заявили в полицию жители Ауэзовского района Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Первыми на сообщение о стрельбе отреагировали патрульные и полицейский спецназ. 

"Задержан гражданин 1959 года рождения, который, как установлено, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвёл несколько выстрелов из зарегистрированного на его имя охотничьего ружья. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в полиции. 

Правоохранители уточнили, что правовую оценку действиям мужчины дадут в ходе расследования. Другие подробности, в соответствии со статьёй 201 УПК РК, разглашению не подлежат.

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Сегодня, 19:21
217
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