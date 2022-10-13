Путин предложил активно использовать нацвалюты во взаимных расчётах СВМДА

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На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Владимир Путин предложил пересмотреть принципы работы мировой финансовой системы и активно использовать национальные валюты во взаимных расчётах стран, передаёт BaigeNews.kz.

"Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному, так называемому, "золотому миллиарду", замкнувшему на себе все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчётах", — сказал президент России.

По мнению главы РФ, подобные меры способствовали бы укреплению финансового суверенитета государств, развитию внутренних рынков капитала, углублению региональных экономических интеграций.

"Крайне важно совместно с другими региональными форумами и организациями и далее активно работать над урегулированием возникающих в Азии кризисных ситуаций и конфликтов, укреплять сотрудничество наших государств по противодействию терроризму, выявлению и нейтрализации экстремистских группировок, по блокированию их финансовой подпитки, по борьбе с наркотрафиком и по пресечению пропаганды радикальных идей", — отметил Владимир Путин.

Президент России заявил, что Афганистан остаётся одним из острейших вызовов безопасности.

"Для нормализации ситуации на территории Афганистана необходимо сообща содействовать его экономическому восстановлению. Прежде всего мы настоятельно призываем компенсировать нанесённый афганцам за годы окупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства. В контексте урегулирования было бы полезно задействовать возможности Шанхайской организации содруничества и её региональные антитеррористические структуры", — сказал он.

Российский президент отметил, что мир становится многополярным, большую роль в этом процессе играет формирование новых центров силы в Азии.